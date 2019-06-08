Футбол
Буффон намерен вернуться в Серию АMetaratings 07:41
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который ранее покинул «ПСЖ», хочет вернуться в чемпионат Италии. Как сообщает Goal, 41-летний голкипер намерен вновь стать вратарём «Пармы», за которую он выступал с 1995 по 2001 год.
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