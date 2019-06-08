Футбол

Буффон намерен вернуться в Серию АMetaratings 07:41

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который ранее покинул «ПСЖ», хочет вернуться в чемпионат Италии. Как сообщает Goal, 41-летний голкипер намерен вновь стать вратарём «Пармы», за которую он выступал с 1995 по 2001 год.
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Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Газета.Ru09:42

Буффон может вернуться в «Парму»

Матч ТВ09:12

Буффон готов вернуться в «Парму»

Sport24.ru06:47

СМИ: Буффон может продолжить карьеру в «Парме»

Спорт-Экспресс06:59

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Чемпионат05:45

Буффон может вернуться в «Парму»

Sports.ru08:10

Буффон и Пармская обитель. Как всё начиналось

Soccer.ruвчера в 09:50
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