Буффон намерен вернуться в Серию АMetaratings 07:41

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который ранее покинул «ПСЖ», хочет вернуться в чемпионат Италии. Как сообщает Goal, 41-летний голкипер намерен вновь стать вратарём «Пармы», за которую он выступал с 1995 по 2001 год.

Буффон намерен вернуться в Серию А

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