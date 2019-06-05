Футбол
Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
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Буффон не планирует завершать карьеру, агент намекнул на возвращение в Италию
Спорт день за днем03:52
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По мнению Кириленко, стратегия выглядит беспомощно Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал позорной стратегию украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу.
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Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений.
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Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
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Обновлено в 03:49
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
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Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Гиперзвуковое оружие начали разрабатывать в Германии
Программа по разработке гиперзвукового оружия запущена в Германии; соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, предполагаемая скорость которой будет в пять раз превышать скорость звука.
Обновлено в 07:09
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
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BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Обновлено вчера в 05:00
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Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos
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Обновлено в 03:37
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Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
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Гаджеты
В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay
Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
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Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евро на нефти дороже $61 за баррель
Курс российской валюты умеренно повышается на фоне некоторого коррекционного роста рынка нефти выше 61 доллара за баррель сорта Brent после очередного обвала накануне, а также слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Обновлено в 08:16