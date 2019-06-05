Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Спорт день за днем

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.

Шоу-бизнес Мама Тимати объявила конкурс на имя для будущего внука или внучки Правда, некоторые подписчики мамы Тимати решили, что она просто пошутила. А конкурс объявили просто для отвлечения внимания.

Экономика Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.

Происшествия В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Авто Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.

Кино Ушел из жизни актер Александр Кузнецов Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Наука В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.

Политика Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Политика Вице-премьер Украины назвал позором стратегию Зеленского по Донбассу По мнению Кириленко, стратегия выглядит беспомощно Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал позорной стратегию украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу.

Общество Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений.

Теннис 17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.

Политика Горбачев подтвердил свою госпитализацию Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.

Армия и оружие Гиперзвуковое оружие начали разрабатывать в Германии Программа по разработке гиперзвукового оружия запущена в Германии; соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, предполагаемая скорость которой будет в пять раз превышать скорость звука.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Авто Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).

Гаджеты В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.