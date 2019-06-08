Футбол
Буффон может вернуться в «Парму»Матч ТВ 09:12
Сам Буффон, который является воспитанником «Пармы» и выступал за нее с 1995 по 2001 год, хочет продолжить карьеру в своем родном клубе. Он планирует не завершать профессиональную карьеру еще как минимум год. Буффон покинул «ПСЖ» в конце минувшего сезона, отказавшись от продления контракта.
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Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.
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Обновлено в 13:00
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Обновлено в 10:00
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
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Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
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"Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.
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Обновлено 06 июня в 07:59
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
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Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:40
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Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Происшествия
В Германии парусное судно столкнулось с контейнеровозом
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Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
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Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46