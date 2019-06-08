Футбол
Буффон может вернуться в «Парму»Матч ТВ 09:12
Сам Буффон, который является воспитанником «Пармы» и выступал за нее с 1995 по 2001 год, хочет продолжить карьеру в своем родном клубе. Он планирует не завершать профессиональную карьеру еще как минимум год. Буффон покинул «ПСЖ» в конце минувшего сезона, отказавшись от продления контракта.
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