Футбол

Буффон может вернуться в «Парму»Матч ТВ 09:12

Сам Буффон, который является воспитанником «Пармы» и выступал за нее с 1995 по 2001 год, хочет продолжить карьеру в своем родном клубе. Он планирует не завершать профессиональную карьеру еще как минимум год. Буффон покинул «ПСЖ» в конце минувшего сезона, отказавшись от продления контракта.
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Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Газета.Ru09:42

Буффон может вернуться в «Парму»

Матч ТВ09:12

СМИ: Буффон может продолжить карьеру в «Парме»

Спорт-Экспресс06:59

Буффон готов вернуться в «Парму»

Sport24.ru06:47

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Чемпионат05:45

Буффон может вернуться в «Парму»

Sports.ru08:10

Буффон желает вернуться в «Парму»

Sport.ru07:58
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