Футбол

Буффон может вернуться в «Парму»Sports.ru 08:10

Экс-вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может вернуться в Италию. По информации La Gazzetta dello Sport, 41-летний голкипер раздумывает о возвращении в «Парму».
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Буффон может вернуться в «Парму»

Матч ТВ09:12

Буффон и Пармская обитель. Как всё начиналось

Soccer.ruвчера в 09:50

Буффон готов вернуться в «Парму»

Sport24.ru06:47

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Чемпионат05:45

Буффон может вернуться в «Парму»

Sports.ru08:10

Буффон желает вернуться в «Парму»

Sport.ru07:58

СМИ: Буффон может продолжить карьеру в «Парме»

Спорт-Экспресс06:59
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Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика

Рогозин отказался приглашать на работу в «Роскосмос» Илона Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему не стал бы приглашать на работу в госкорпорацию основателя SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 09:18
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Происшествия

У московского участника ПМЭФ в машине при въезде нашли патроны

Было возбуждено уголовное дело, участника форума отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Музыка

Децл посмертно удостоился премии «МУЗ-ТВ»

Позже выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США

Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

Обновлено в 07:37
Происшествия

У украинского депутата украли золотые слитки и украшения

Добычей грабителей стали монеты и слитки из золота, а также ювелирные изделия. Полиция начала расследование по статье "разбой".
Обновлено в 08:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие

В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»

Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено в 07:27
Экономика

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено в 09:08
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено в 01:00
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе

«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:46
Общество

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей

В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, выступая в субботу на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В ДНР уничтожили беспилотник ВСУ

Народная милиция ДНР уничтожила украинский военный беспилотник, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:52
Политика

Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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