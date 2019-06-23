Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»Чемпионат 04:42

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera. По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет «Лидс Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе.
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Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Чемпионат04:42

«Лидс» стал очередным претендентом на Буффона

Sport24.ru04:12

Буффон может перейти в «Лидс»

Sports.ru07:10

Буффон может продолжить карьеру в испанском чемпионате

Soccer.ru07:58

СМИ: Буффон сменит Касильяса в «Порту»

Советский спорт06:04

СМИ: «Лидс» хочет приобрести Буффона

Спорт-Экспресс05:36

Буффоном заинтересовалась команда из чемпионшипа

Матч ТВ04:33
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Полиция не зафиксировала нарушений во время «Марша равенства» в Киеве

Правоохранители не зафиксировали нарушений во время проведения "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в воскресенье в Киеве, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 05:30
Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
Обновлено в 06:10
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола

Актер Алексей Панин в Instagram поделился со своими подписчиками рядом снимков, на которых он позирует в женском платье.
Обновлено в 08:00
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Политика

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Общество

Как эволюционировал главный моногород России за десять лет после кризиса

Говоря о кризисе десятилетней давности, чиновник справедливо отмечает, что за прошедшие десять лет социальная обстановка заметно поменялась не только в Пикалёве, но и по всей стране.
Обновлено в 07:35
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Путешествия

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика

На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Нижних Сергах после драки скончался мужчина

В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Футбол

Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб

Обновлено в 06:57
Футбол

Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Обновлено в 07:36
Политика

Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом

Обновлено в 08:06
Гаджеты

Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены

Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
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Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле

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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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