Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»Чемпионат 04:42

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera. По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет «Лидс Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе.

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

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