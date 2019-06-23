Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»Чемпионат 04:42
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera. По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет «Лидс Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
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