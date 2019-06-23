Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»Чемпионат 04:42
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera. По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет «Лидс Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
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Обновлено в 13:32
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Обновлено в 13:49
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Оппозиционеры требуют отпустить всех «политзаключенных», при этом забывая, что среди них есть и те, кто не дорожит человеческими жизнями и готов устраивать настоящие бойни.
Обновлено в 13:56
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Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
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Обновлено в 08:30
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Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве
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Обновлено вчера в 13:01
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Обновлено в 02:54
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
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В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
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Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
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Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
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В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км
Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Политика
У парламента в Тбилиси вновь начались протесты
Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Футбол
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
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Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах
Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.
Обновлено в 08:03
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
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Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин
Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Сразу два американских военных самолета заметили недалеко от Крыма
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено в 14:06
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Автоспорт
Квят: даже без штрафа сложно было бы попасть в очки на Гран-при Франции
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что даже без штрафа ему было бы сложно заработать очки на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 13:20