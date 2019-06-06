Футбол

Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
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Буффон может продолжить карьеру в Италии

Чемпионат08:50

Буффон зря перешел в «ПСЖ». Теперь точно пора завязывать

Sports.ru09:45

Буффон: «„ПСЖ“ предложил продлить контракт, но я отказался»

Sport.ruвчера в 13:59

СМИ: Буффон может вернуться в Италию

Спорт-Экспресс08:28

Итальянский клуб сделал предложение Буффону

Матч ТВ07:23

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Советский спортвчера в 17:20

Буффон может продолжить карьеру в составе новичка Серии А

Sport24.ru08:43
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
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Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
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Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения

Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
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Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
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17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено в 08:41
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В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
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Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду

Глава Минприроды в начале мая рассказал, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.
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Энергетика

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У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

Обновлено в 09:26
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Футбол

Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36

На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах

Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.
Обновлено в 07:57
Технологии

В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов

После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 08:23
Политика

Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера

На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
Обновлено в 09:48
Футбол

Шаронов назначен и.о. главного тренера «Рубина»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, который ранее возглавлял молодёжную команду казанского клуба.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Путин назвал условие снятия санкций с ЕС

«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
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Скворцова оценила влияние нацпроектов на российскую медицину

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в среду, 5 июня, что реализация федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, должна способствовать скачкообразному повышению качества российской медицины.
Обновлено вчера в 15:51
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.
Обновлено в 09:35
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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