Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.

Буффон может продолжить карьеру в Италии

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