Футбол

Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Чемпионат08:50

Буффон зря перешел в «ПСЖ». Теперь точно пора завязывать

Sports.ru09:45

Буффон не планирует завершать карьеру, агент намекнул на возвращение в Италию

Спорт день за днем03:52

СМИ: Буффон может вернуться в Италию

Спорт-Экспресс08:28

Итальянский клуб сделал предложение Буффону

Матч ТВ07:23

Буффон может продолжить карьеру в составе новичка Серии А

Sport24.ru08:43

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Советский спортвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:59
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".
Обновлено в 10:35
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин»

Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Рубин».
Обновлено в 10:51
Энергетика

«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти

Николай Токарев отметил, что меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти содержались в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который они хотели принять.
Обновлено в 10:30
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Обновлено в 08:10
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Теннис

Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 11:05
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клуб

Власти Дагестана предали футбольный клуб "Анжи". Такое мнение высказал бывший главный тренер команды Магомед Адиев.
Обновлено в 09:15
Гаджеты

Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay

Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Участковый в Челябинской области убил мужчину

По предварительным данным, женщину убил ее 36-летний сын. Когда полицейский вошел в дом, мужчина набросился и на него.
Обновлено в 02:33
Кино

Мединскому понравился сериал «Чернобыль»

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 11:10
Авто

Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Обновлено в 09:25
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика

В Финляндии сменилось правительство

В Финляндии назначено новое правительство. Новым премьером назначен Антти Ринне, сообщает Yle.
Обновлено в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное