Буффон может продолжить карьеру в ИталииЧемпионат 08:50

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.

Буффон может продолжить карьеру в Италии

Спорт день за днем

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Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Авто В России рекордно упали продажи автомобилей В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 49 млн рублей По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года подозреваемые похитили с валютных счетов загранучреждения "денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте".

Энергетика «Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти Николай Токарев отметил, что меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти содержались в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который они хотели принять.

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Политика Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.

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Теннис Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

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