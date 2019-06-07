Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru 20:04
Руководство каталонцев рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного голкипера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. О сроках предполагаемого контракта не сообщается.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика
В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике
«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Как США ответят Турции на покупку С-400 у РФ, узнало Reuters
По данным агентства, США приняли это решение из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 22:05
Здоровье
Дерматолог дала советы россиянам по защите кожи от солнца в пик жары
Врач-дерматолог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнца в связи с наступившей в столице жарой.
Обновлено в 22:35
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Политика
Канада начнет слушания по делу финдиректора Huawei в январе 2020 года
Слушания об экстрадиции в США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, запланированы на 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News.
Обновлено в 21:49
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь и Наталья Бардо подготовились к лету
На вечеринке, которая сопровождалась диджей сетом от Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, присутствовали такие знаменитости, как актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, телеведущая и блоггер Маша Миногарова, актриса Наталья Бардо, певица Юлия Паршута, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и многие другие инфлюенсеры и IT-girls.
Обновлено в 21:00
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество
Павел Дуров решил отказаться от еды на целый месяц
Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.
Обновлено в 21:38
Футбол
Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием
Обновлено в 17:07
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Политика
Австрия в июле может выдать Фирташа США
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля.
Обновлено в 21:57
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Сотрудникам мэрии Южно-Сахалинска вручили благодарственные письма за спасение коллеги
В администрации Южно-Сахалинска прошла торжественная церемония награждения сотрудников, которые 3 июня, рискуя собственной жизнью, оказали сопротивление ворвавшемуся в мэрию преступнику.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке.
Обновлено в 21:09
Общество
В Алеппо восстановили завод по производству клея
Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии Алеппо после завершения боевых действий, сообщил инженер предприятия Абдуллахед Захдан.
Обновлено в 22:04