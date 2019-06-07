Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru 00:59

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне". Чемпионы Испании готовы предложить 41-летнему голкиперу годичный контракт. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Барса" заинтересована в приглашении Буффона в качестве второго вратаря.

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

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