Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru 00:59
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне". Чемпионы Испании готовы предложить 41-летнему голкиперу годичный контракт. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Барса" заинтересована в приглашении Буффона в качестве второго вратаря.
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