Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru 00:59

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне". Чемпионы Испании готовы предложить 41-летнему голкиперу годичный контракт. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Барса" заинтересована в приглашении Буффона в качестве второго вратаря.
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Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 19:34

Источник: Буффон может перейти в «Барселону»

Советский спортвчера в 23:31

СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 20:22

СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Sportbox.RUвчера в 20:22

Буффон может перейти в «Барселону»

Евро-футбол.ру01:25

«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 18:59

Буффон может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 18:33
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Обновлено в 01:11
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При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Авто

Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza

Компания Kia в скором времени представит "посвежевший" седан Cadenza, официальная презентация намечена на ближайшие недели.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Общество

Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

На завтрак к пандам пригласил посетителей Московский зоопарк. Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице.
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Происшествия

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В Челябинской области сотрудники полиции задержали коллегу из Миасса. Его подозревают в развращении ребенка.
Обновлено в 02:06
Экономика

Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба

Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу основателя Baring Vostok Арбитры установили, что Юсупов обратился к правоохранителям на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера, к которой прибегают только при безуспешном использовании других способов решения конфликта.
Обновлено в 03:10
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
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Общество

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Обновлено в 00:28
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Культура

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Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакции на телешоу в странах постсоветского пространства.
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
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Общество

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

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Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.
Обновлено в 02:01
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МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
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Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
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Дом экс-президента Украины Порошенко подвергся атаке украинских нацистов.
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Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.
Обновлено вчера в 19:19
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Мария Кожевникова сбросила пять килограммов

Благодаря новой детокс-программе звезде удалось сбросить пять килограммов. Результаты довольная актриса продемонстрировала поклонникам.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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