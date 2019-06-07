Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»REGNUM вчера в 23:28
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного вратаря.
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