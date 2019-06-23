Футбол

Буффон может перейти в клуб из ЧемпионшипаНева Спорт 05:35

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может стать игроком «Лидс Юнайтед» и продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Corierre Della Sera. СМИ пишут о том, что английский клуб проявил предметный интерес к итальянскому голкиперу.
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СМИ: Буффон сменит Касильяса в «Порту»

Советский спорт06:04

Буффон может перейти в клуб из Чемпионшипа

Нева Спорт05:35

Буффоном заинтересовалась команда из чемпионшипа

Матч ТВ04:33

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Чемпионат04:42

СМИ: «Лидс» хочет приобрести Буффона

Спорт-Экспресс05:36

Буффон может перейти в «Лидс»

Бомбардир.ру04:34

«Лидс» стал очередным претендентом на Буффона

Sport24.ru04:12
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Политика

Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно

Устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:13
Общество

На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями

Обновлено в 06:33
Происшествия

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Музыка

«Хор Турецкого» выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны

Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Политика

В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика

СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно

В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Здоровье

В Нижнекамске пациентам Школы здоровья рассказали об опасностях лечения псориаза

В Нижнекамске открылась Школа здоровья для пациентов, которые живут с диагнозом «псориаз».
Обновлено в 01:25
Кино

Актёр Алексей Агранович получил премию Art Film Fest в Словакии

Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек

В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машины и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Политика

Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Обновлено 20 июня в 12:01
Общество

Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели

В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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