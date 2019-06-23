Футбол
Буффон может перейти в клуб из ЧемпионшипаНева Спорт 05:35
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может стать игроком «Лидс Юнайтед» и продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает издание Corierre Della Sera. СМИ пишут о том, что английский клуб проявил предметный интерес к итальянскому голкиперу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
Устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:13
Общество
На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Авто
Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Музыка
«Хор Турецкого» выступил в Бресте в День всенародной памяти жертв войны
Мероприятие было приурочено ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечают 22 июня.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Политика
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Здоровье
В Нижнекамске пациентам Школы здоровья рассказали об опасностях лечения псориаза
В Нижнекамске открылась Школа здоровья для пациентов, которые живут с диагнозом «псориаз».
Обновлено в 01:25
Кино
Актёр Алексей Агранович получил премию Art Film Fest в Словакии
Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машины и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Политика
Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Обновлено 20 июня в 12:01
Общество
Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37