Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»REGNUM вчера в 23:28
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного вратаря.
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Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Игры
Blizzard отменила игру, над которой работала два года
По словам аниматора, компания решила свернуть разработку проекта, над которым сам Гибсон и другие сотрудники Blizzard трудились на протяжении последних двух лет.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году
Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Китайская компания готовит к выходу на международный рынок новые смартфоны, а между тем прошлогодние модели становятся дешевле.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»
Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Спорт
Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом
Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В США планируют снести школу «Колумбайн»
Обновлено вчера в 20:54
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви
Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Правительство Приморья может возглавить Вера Щербина
Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Украинский политик Спивак заявил о прямой зависимости Киева от Москвы
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак во время телеинтервью рассказал о прямой зависимости Украины от России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor
Huawei объявила в России скидки на смартфоны Honor, однако как долго они будут доступны по сниженной цене пока неизвестно.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02