Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
Экономика
Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ
Показания акционеров Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Транспорт
Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов
Проезд по петербургскому Западному скоростному диаметру (ЗСД) подешевел на 50 процентов. Эта акция рассчитана в первую очередь на дачников.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование «Яндекс.Телефона»
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно.
Обновлено в 09:00
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе
Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Украина запретила России использовать самолеты «Руслан»
Киевский Подольский районный суд Киева арестовал и запретил любую эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).
Обновлено в 09:45
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили водную прогулку по Петербургу
Первый день работы ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили водной прогулкой по Петербургу.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Профсоюз призвал поддержать спецкора «Медузы» Ивана Голунова
Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акции солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого силовики задержали якобы за наркотики.
Обновлено в 07:31
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
«Апорт»: Лолита Милявская продемонстрировала навыки ныряния
«Личный кинолог @ivanovsport🤘 (супруг певицы — Дмитрий Иванов, прим.ред.)», — уточнила в подписи Милявская.
Обновлено в 08:30
Футбол
Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом»
Сергей Песьяков продлил контракт на 3 года.
Обновлено в 10:23
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05