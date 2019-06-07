Футбол

Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Буффон уходит. Или ещё поиграет?

Soccer.ru10:16

Буффон может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Буффон может продолжить карьеру в Испании

Газета.Ruвчера в 19:55

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 19:34

«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 18:59

СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 20:22

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Sport.ruвчера в 18:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
Экономика

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

Показания акционеров Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 04:24
Политика

Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что он не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также выразил надежду, что когда-нибудь главы двух государств познакомятся.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Транспорт

Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов

Проезд по петербургскому Западному скоростному диаметру (ЗСД) подешевел на 50 процентов. Эта акция рассчитана в первую очередь на дачников.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование «Яндекс.Телефона»

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно.
Обновлено в 09:00
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе

Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Украина запретила России использовать самолеты «Руслан»

Киевский Подольский районный суд Киева арестовал и запретил любую эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).
Обновлено в 09:45
Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Петербурге госпитализировали младенцев, оставленных без присмотра

Обновлено в 07:26
Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили водную прогулку по Петербургу

Первый день работы ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили водной прогулкой по Петербургу.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Профсоюз призвал поддержать спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал профессиональное сообщество к акции солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого силовики задержали якобы за наркотики.
Обновлено в 07:31
Общество

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

Обновлено в 10:06
Общество

Симоньян сообщила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

«Апорт»: Лолита Милявская продемонстрировала навыки ныряния

«Личный кинолог @ivanovsport🤘 (супруг певицы — Дмитрий Иванов, прим.ред.)», — уточнила в подписи Милявская.
Обновлено в 08:30
Футбол

Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом»

Сергей Песьяков продлил контракт на 3 года.
Обновлено в 10:23
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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