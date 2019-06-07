Футбол

Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Источник: Буффон может перейти в «Барселону»

Советский спортвчера в 23:31

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Sport.ruвчера в 18:59

Буффон может продолжить карьеру в Испании

Газета.Ruвчера в 19:55

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 19:34

«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 18:59

Буффон может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 20:22
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Футбол

«Реал» представил новую форму с золотыми элементами

Обновлено в 04:13
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, разозлившаяся мать стала засовывать в рот ребенка куски хлеба и собранные крошки.
Обновлено в 03:52
Авто

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда журналист направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Культура

Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом

Певица Мадонна в интервью New York Times заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "переступал черты и границы", когда они в 1991 году работали вместе над документальным фильмом "В постели с Мадонной", и опровергла слухи о том, что она пригласила Дональда Трампа на свидание.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Сергей Жорин выложил в Сеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

Юрист Сергей Жорин выложил в соцсеть снимки с репетиции похорон Бари Алибасова.
Обновлено в 02:52
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Политика

Песков оценил шансы на встречу Путина и Трампа на саммите G20

Шанс на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, однако непонятно, состоится ли встреча на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:54
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Политика

МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле

Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.
Обновлено в 04:22
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

Обновлено в 04:11
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Авто

АвтоВАЗ заменит боковые указатели поворотов на Lada 4x4

В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Религия

Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 08:01
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов.
Обновлено в 03:46
Политика

Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит, считают в Минобороны США.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Петербуржец начал драку с мигрантами на Васильевском острове

На Васильевском острове Санкт-Петербурга в воскресенье произошла драка, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 7 июня.
Обновлено в 03:45
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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