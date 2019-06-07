Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.

Буффон может перебраться в «Барселону»

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