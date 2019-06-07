Футбол

Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Буффон хочет сыграть за сборную Италии на Олимпиаде-2020. Ему будет 42 года

Sport24.ru06:10

СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 20:22

Буффон может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

«Барселона» может предложить Буффону стать сменщиком тер Стегена

Sports.ruвчера в 22:08

«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 18:59

Буффон может продолжить карьеру в Испании

Газета.Ruвчера в 19:55

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Sport.ruвчера в 18:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса

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Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Здоровье

Постоянная жажда является симптомом смертельно опасной болезни

Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала aif.ru, что одним из первых симптомов постоянной сухости во рту является наличие сахарного диабета.
Обновлено в 09:00
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Спорт

Италия обыграла американцев в матче Лиги наций в Уфе

8 июня итальянцы встретятся с Португалией, а американцы — с Россией.
Обновлено в 09:07
Экономика

Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Политика

Калви не приедет на форум в Петербурге

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика

Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Транспорт

Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
Обновлено в 08:50
Религия

Папа римский изменит текст молитвы «Отче наш»

Понтифика смутила фраза «не введи нас во искушение». Папа римский утвердил изменение итальянского текста молитвы «Отче наш».
Обновлено вчера в 11:52
Интернет

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Экономика

«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное советом директоров "Россетей" 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний, отметил Ливинский.
Обновлено в 03:09
Экономика

Минпромторг России одобрил СПИК ещё с двумя автопроизводителями

Два автопроизводителя — «Соллерс» и «Тойота мотор» — получили одобрение Минпромторга РФ на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК).
Обновлено в 07:51
Общество

Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
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Политика

МИД России прокомментировал отправку военных в миссию ООН в ЦАР

В апреле стало известно, что Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР.
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Политика

Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной

Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
Обновлено в 08:46
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Общество

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Общество

Росконтроль проверил крабовое мясо

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика

Украинская оппозиция объединилась перед выборами в Раду

По словам замглавы фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, оппозиция намерена восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток.
Обновлено в 07:56
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
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Политика

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологиями 5G

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться с партнёрами технологиями 5G.
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Происшествия

Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов

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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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