Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Постоянная жажда является симптомом смертельно опасной болезни
Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала aif.ru, что одним из первых симптомов постоянной сухости во рту является наличие сахарного диабета.
Обновлено в 09:00
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Спорт
Италия обыграла американцев в матче Лиги наций в Уфе
8 июня итальянцы встретятся с Португалией, а американцы — с Россией.
Обновлено в 09:07
Экономика
Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика
Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
Обновлено в 08:50
Религия
Папа римский изменит текст молитвы «Отче наш»
Понтифика смутила фраза «не введи нас во искушение». Папа римский утвердил изменение итальянского текста молитвы «Отче наш».
Обновлено вчера в 11:52
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Экономика
«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний
Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное советом директоров "Россетей" 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний, отметил Ливинский.
Обновлено в 03:09
Экономика
Минпромторг России одобрил СПИК ещё с двумя автопроизводителями
Два автопроизводителя — «Соллерс» и «Тойота мотор» — получили одобрение Минпромторга РФ на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК).
Обновлено в 07:51
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Политика
МИД России прокомментировал отправку военных в миссию ООН в ЦАР
В апреле стало известно, что Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной
Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Происшествия
По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
Обновлено в 08:46
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Общество
Росконтроль проверил крабовое мясо
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика
Украинская оппозиция объединилась перед выборами в Раду
По словам замглавы фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, оппозиция намерена восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток.
Обновлено в 07:56
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологиями 5G
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться с партнёрами технологиями 5G.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45