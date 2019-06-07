Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»Экономика сегодня вчера в 20:56
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб выразил желание подписать его в качестве резервного вратаря. Информацией об этом поделился итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
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Происшествия
Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега
В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Оренбург» собирается играть свои матчи в Самаре
По данным «Матч ТВ», который ссылается на спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, в следующем сезоне «Оренбург» собирается проводить свои матчи в Самаре.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Общество
В Екатеринбурге составили список мест для строительства храма
В Екатеринбурге чиновники совместно с архитекторами составили список потенциальных площадок для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования
«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено 04 июня в 07:04
Космос
Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье
Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47
Здоровье
В Волгоградской области от ботулизма скончались двое человек
На территории Волгоградской области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления, сообщает МТВ.
Обновлено в 04:06
Политика
Хроника ПМЭФ-2019: Тверская область привлекает большие инвестиции
По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
Обновлено в 04:59
Политика
Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов
Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.
Обновлено в 05:47
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Общество
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 04:51
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07