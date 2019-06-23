Футбол
Буффон может оказаться во втором английском дивизионеВести.Ru 08:10
Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру во втором английском дивизионе. Интерес к знаменитому итальянцу проявляет "Лидс Юнайтед", выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол
Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»
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Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
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Сообщается, что на таком решении настояли немецкие медики. Процедуры проверки мозга будут проводиться с сезона-2019/20.
Обновлено в 12:28
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В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
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Грузинские футболисты устроили демарш против России
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
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Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Общество
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Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев.
Обновлено в 08:42
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
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Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
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Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
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Обновлено вчера в 07:50
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
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На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37