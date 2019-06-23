Футбол

Буффон может оказаться во втором английском дивизионеВести.Ru 08:10

Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру во втором английском дивизионе. Интерес к знаменитому итальянцу проявляет "Лидс Юнайтед", выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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