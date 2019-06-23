Буффон может оказаться во втором английском дивизионеВести.Ru 08:10

Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру во втором английском дивизионе. Интерес к знаменитому итальянцу проявляет "Лидс Юнайтед", выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport.

Буффон может оказаться во втором английском дивизионе

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