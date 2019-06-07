Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru вчера в 20:04

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной". Накануне он завершил свои выступления за французский "Пари Сен-Жермен".
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СМИ: Буффон может перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 20:22

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Sport.ruвчера в 18:59

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 19:34

«Барселона» может предложить Буффону стать сменщиком тер Стегена

Sports.ruвчера в 22:08

«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Чемпионатвчера в 18:59

Буффон может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Буффон может продолжить карьеру в Испании

Газета.Ruвчера в 19:55
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

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Армия и оружие

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Общество

Температура воздуха в Москве впервые за год превысила 30 градусов

Температура воздуха в Москве 7 июня поднялась до 30,5 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ.
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Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
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Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
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Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
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Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино

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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
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Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

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Столичные спасатели выехали в район Зябликово, где у заблокированной в квартире москвички начались роды.
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Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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