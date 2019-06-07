Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru вчера в 20:04
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной". Накануне он завершил свои выступления за французский "Пари Сен-Жермен".
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