Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»Вести.Ru вчера в 20:04

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной". Накануне он завершил свои выступления за французский "Пари Сен-Жермен".

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

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