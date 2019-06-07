Футбол
Буффон может оказаться в «Барселоне»Sport.ru 18:59
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в Барселоне. Каталонцы рассматривают возможность приглашения голкипера, который стал бы сменщиком немца Марка Андре Тер Штегена.
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