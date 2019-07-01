Бывший вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус". Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 41-летний итальянец согласовал контракт с туринским клубом. Сторонам осталось лишь задокументировать договоренность.

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Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Политика Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Шоу-бизнес Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.

Хоккей «Адмирал» представил обновленный логотип клуба «Адмирал» объявил впредстоящем сезоне будет выступатьпод новым логотипом.

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Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Гаджеты Новая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.

Происшествия Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Политика Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

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Общество Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.