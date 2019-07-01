Футбол
Буффон и «Ювентус» договорилисьСпорт-Экспресс 00:52
Бывший вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус". Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 41-летний итальянец согласовал контракт с туринским клубом. Сторонам осталось лишь задокументировать договоренность.
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Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Наука
Учеными открыто новое свойство света
Обновлено вчера в 23:48
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Хоккей
«Адмирал» представил обновленный логотип клуба
«Адмирал» объявил впредстоящем сезоне будет выступатьпод новым логотипом.
Обновлено в 02:43
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Гаджеты
Новая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы
Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей
В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Обновлено в 02:56
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Авто
Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа
Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из России
В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
Обновлено в 02:44
Экономика
Акции ОЭЗ «Санкт-Петербург» перешли в собственность города
Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Отметим, что ранее город владел только 18,18% пакетом акций общества.
Обновлено в 02:43
Политика
В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия
В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
Обновлено в 01:22
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Политика
Совбез ООН обсудит украинский закон о языке
Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 23:11