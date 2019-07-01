Футбол

Буффон и «Ювентус» договорилисьСпорт-Экспресс 00:52

Бывший вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус". Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 41-летний итальянец согласовал контракт с туринским клубом. Сторонам осталось лишь задокументировать договоренность.
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СМИ узнали, на какой срок «Ювентус» подпишет контракт с Буффоном

Матч ТВ02:09

Буффон и «Ювентус» договорились

Спорт-Экспресс00:52

Джанлуиджи Буффон вернется в «Ювентус»

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«Ювентус» и Буффон достигли полной договоренности»

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«Бенфика» и «Порту» интересуются вратарём «Ювентуса»

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Трансферный дайджест. 25 июня — 1 июля

LiveSport.ruвчера в 13:54
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Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

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Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

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Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

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Политика

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Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

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Обновлено в 01:00
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Наука

Учеными открыто новое свойство света

Обновлено вчера в 23:48
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Политика

Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
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Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Хоккей

«Адмирал» представил обновленный логотип клуба

«Адмирал» объявил впредстоящем сезоне будет выступатьпод новым логотипом.
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Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
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Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Гаджеты

Новая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы

Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей

В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Обновлено в 02:56
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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа.
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«Зенит» расторг контракт с Маркизио

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Экономика

В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из России

В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
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Акции ОЭЗ «Санкт-Петербург» перешли в собственность города

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Отметим, что ранее город владел только 18,18% пакетом акций общества.
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В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
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Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
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Совбез ООН обсудит украинский закон о языке

Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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