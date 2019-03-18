Футбол

Буффон и Дани Алвес могут покинуть «ПСЖ» по окончании сезонаСоветский спорт 08:37

Джанлуиджи Буффон и Дани Алвес могут покинуть ПСЖ по окончании сезона.
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«ПСЖ» может летом расстаться с рядом ветеранов, сообщают французские СМИ

Спорт-Экспресс10:42

«ПСЖ» может летом расстаться с Буффоном, Дани Алвесом и Тьяго Силвой

Чемпионат09:58

Во Франции сообщили о намерении «ПСЖ» расстаться с Буффоном и Алвесом

Sport24.ru08:59

Буффон и Дани Алвес могут покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Советский спорт08:37

СМИ: «ПСЖ» не будет продлевать контракты с Буффоном и Дани Алвесом

Матч ТВ08:31

СМИ: «ПСЖ» не будет продлевать контракты с Буффоном и Дани Алвесом

Sportbox.RU08:31

«ПСЖ» готовит серьёзную чистку: летом команду покинут лидеры

Sport.ru11:14
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Политика

Путин посетовал, что с руководством Украины каши не сваришь

Глава государства подчеркнул, что есть непонимание с сегодняшним руководством Украины, с которым, по его словам, вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии отношений.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения

Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии

Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 13:05
Политика

Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму

Обновлено в 07:59
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Политика

Путин пошутил о нехватке денег у евреев в Крыму

Глава РФ Владимир Путин встретился с представителями общественности в Симферополе, где пошутил о нехватке денег у евреев.
Обновлено в 12:10
Политика

Россия признала Македонию под новым названием

Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.
Обновлено в 12:51
Политика

Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".
Обновлено в 11:33
Общество

В сети магазинов «Красная икра» идут обыски

Мероприятия идут в московских офисах компании, а также на складах и в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.
Обновлено в 11:06
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

Макаревич оправдывается после скандальных слов про «Крым наш»

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, написавший в фейсбуке пост о Крыме, получил шквал негативных комментариев от несогласных с ним пользователей.
Обновлено в 12:54
Политика

Путин попросил военных в Балаклавской бухте потесниться ради яхт

Президент России Владимир Путин попросил силовые структуры, расположенные в Балаклавской бухте Крыма, «потесниться» и освободить место для развития яхтенного туризма.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen. Об этом сообщает Strana.ua в понедельник, 18 марта.
Обновлено в 12:51
Политика

В ближайшие дни ожидается очередная серия губернаторских отставок

Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов: глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтая Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и Борис Дубровский - глава Челябинской области, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:45
Космос

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Культура

Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Общество

ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Путин отчитал владельцев разрушенных отелей в Крыму из-за отношения к людям

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал владельцев разрушенных отелей в Крыму за наплевательское отношение к рабочему классу.
Обновлено в 13:04
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Политика

НАТО предложило России вернуть Крым Украине

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:28
Футбол

Стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ

Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 13:16
Политика

Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии

Национальное объединение "Все для Латвии !" (VL-TB / LNNK) предлагает внести поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах — запретить "носить формы тоталитарных режимов".
Обновлено в 11:42
Происшествия

Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Политика

В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.
Обновлено в 11:58
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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