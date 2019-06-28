Футбол

Буффон договорился с «Ювентусом» о годичном контрактеВести.Ru 05:59

41-летний футболист достиг договоренности с действующим чемпионом Италии сроком на один год. При этом, за год итальянец заработает в Турине полтора миллиона евро без учета бонусных выплат, сообщает "Спортбокс.Ru" со ссылкой на итальянского журналиста Ромео Агрести.
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