Футбол

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»
Sport24.ru
09:30

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень. «Ювентус» в последние сезоны по своему менталитету и единству был одним из лидеров в мировом футболе.
Sport24.ru09:30

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Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Sportbox.RU09:10

Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Матч ТВ09:10

Джанлуиджи Буффон: «После прихода Роналду с „Ювентусом“ никто не захочет играть»

Спорт-Экспресс08:49

Буффон: с Роналду «Ювентус» стал командой, с которой никто не захочет играть

Чемпионат08:44

Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»

Soccer.ru08:03

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Sport24.ru09:30

Джанлуиджи Буффон: «После перехода Роналду никто не хочет играть против „Юве“»

Sports.ru09:15
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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