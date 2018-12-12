Футбол

Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»
Soccer.ru
08:03

В последние годы "Юве" был одной из сильнейших команд с точки зрения менталитета, единства и солидности. Когда к команде присоединяется Криштиану Роналду, то становится ясно, что против "Ювентуса" никто не хочет играть.
Soccer.ru08:03

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Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Матч ТВ09:10

Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Sportbox.RU09:10

Джанлуиджи Буффон: «После прихода Роналду с „Ювентусом“ никто не захочет играть»

Спорт-Экспресс08:49

Буффон: с Роналду «Ювентус» стал командой, с которой никто не захочет играть

Чемпионат08:44

Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»

Soccer.ru08:03

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Sport24.ru09:30

Джанлуиджи Буффон: «После перехода Роналду никто не хочет играть против „Юве“»

Sports.ru09:15
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Футбол

ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде

В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.
Обновлено в 04:26
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Защитник «Ливерпуля» сломал ключицу в матче с «Наполи»

Защитник получил травму после неудачного падения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0). В нынешнем сезоне Матип провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
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Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
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«Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса

Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.
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Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
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«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
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Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
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4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
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Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.
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Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
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Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча Лиги чемпионов

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поменялся футболкой после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» (0:1) с полузащитником хозяев украинцем Евгением Коноплянкой.
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«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
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Официально: матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 13 января пройдет на «Уэмбли»

«Тоттенхэм» подтвердил, что проведет матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» 13 января не на своем новом стадионе, а на «Уэмбли».
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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