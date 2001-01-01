Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»
Евро-футбол.ру
вчера в 07:01

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Евро-футбол.рувчера в 07:01

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Джанлуиджи Буффон: «То, что Неймар еще не выиграл „Золотой мяч“, это скандал»

Спорт-Экспрессвчера в 10:31

Буффон: «Неймар не выиграл „Золотой мяч“ - это скандал»

Soccer.ruвчера в 06:58

Буффон: «Безобразие, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Бомбардир.рувчера в 10:26

Джанлуиджи Буффон: «То, что у Неймара до сих пор нет „Золотого мяча“ – это скандал»

Sports.ruвчера в 10:15

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Евро-футбол.рувчера в 07:01

Буффон: говорю Неймару, что отсутствие у него «Золотого мяча» — это позор

Чемпионатвчера в 08:15
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Происшествия

Число жертв обрушения в Магнитогорске увеличилось до восьми

Обновлено в 02:28
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в Парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

Обновлено в 02:48
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено в 01:12
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие

Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 00:59
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей

Хоккеист сборной Канады ответил на сравнение себя с Неймаром

Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал поражение от России в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 03:33
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших

Под завалами рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске нашли еще трех человек.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении

С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Космос

Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева

Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Политика

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции

Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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