Футбол
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Евро-футбол.рувчера в 07:01
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Джанлуиджи Буффон: «То, что Неймар еще не выиграл „Золотой мяч“, это скандал»
Спорт-Экспрессвчера в 10:31
Джанлуиджи Буффон: «То, что у Неймара до сих пор нет „Золотого мяча“ – это скандал»
Sports.ruвчера в 10:15
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия
Число жертв обрушения в Магнитогорске увеличилось до восьми
Обновлено в 02:28
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в Парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Обновлено в 02:48
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено в 01:12
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019
Обновлено в 00:59
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей
Хоккеист сборной Канады ответил на сравнение себя с Неймаром
Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал поражение от России в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 03:33
Экономика
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших
Под завалами рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске нашли еще трех человек.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении
С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева
Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Трамп продлил срок вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем
Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов
Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время
Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46