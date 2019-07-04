Футбол
Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»Евро-футбол.ру 13:37
Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
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