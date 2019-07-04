Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

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