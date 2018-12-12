Футбол

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»
Sport24.ru
09:30

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень. «Ювентус» в последние сезоны по своему менталитету и единству был одним из лидеров в мировом футболе.
Sport24.ru09:30

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Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Sportbox.RU09:10

Джанлуиджи Буффон: «С „Ювентусом“ никто не хочет играть после прихода Роналду»

Матч ТВ09:10

Джанлуиджи Буффон: «После прихода Роналду с „Ювентусом“ никто не захочет играть»

Спорт-Экспресс08:49

Буффон: с Роналду «Ювентус» стал командой, с которой никто не захочет играть

Чемпионат08:44

Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»

Soccer.ru08:03

Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Sport24.ru09:30

Джанлуиджи Буффон: «После перехода Роналду никто не хочет играть против „Юве“»

Sports.ru09:15
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Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
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Виргил ван Дейк: «Не хотел навредить Мертенсу»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.
Обновлено в 10:24
Футбол

Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»

Обновлено в 10:24
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы

Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.
Обновлено в 10:20
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 10:21
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4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Перед последним игровым днем в Лиге чемпионов определились 15 из 16 участников плей-офф.
Обновлено в 04:26
Футбол

Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол

Россия сыграет с Хорватией в основном раунде ЧЕ-2020

Сборная России, которая выступит сразу в основном раунде, оказалась в седьмой группе, где ее соперником будет сборная Хорватии, а также победитель группы F и вторая команда группы E в предварительном раунде.
Обновлено в 09:39
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:55
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Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 10:24
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Яя Туре надеется вернуться в АПЛ

Полузащитник Яя Туре во вторник покинул "Олимпиакос" по обоюдному соглашению сторон.
Обновлено в 09:59
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«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова

В интернет-магазине «Спартака» поступил в продажу календарь на 2019 год. На нем изображены 12 игроков красно-белых.
Обновлено в 10:15
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Агроном «Зенита»: «Хоккейные матчи никак не скажутся на состоянии газона „Газпром Арены“. Поле на улице»

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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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