Футбол
Буффон: «Не считаю „ПСЖ“ фаворитом в матче с „МЮ“»Sport24.ru 07:21
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.
Обновлено в 06:48
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Автоэксперты составили рейтинг внедорожников с самым высоким расходом топлива.
Обновлено в 09:58
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин
Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Происшествия
После беспорядков в самарской колонии больше 10 заключенных пострадали
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия
Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов
Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Наука
Назван способ учить иностранные слова во сне
Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоявшие из знакомого слова на родном языке и "псевдослова".
Обновлено в 08:47
Общество
В Ленобласти ожидается двухдневный снегопад
Метель и сильный снегопад ожидаются в Ленинградской области в ближайшие два дня, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 06:49
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Обнародована зарплата Головина в «Монако»
Россиянин получает 225 тысяч евро в месяц. В текущем сезоне 22-летний Головин провел 15 матчей в составе «Монако».
Обновлено в 09:48
Интернет
Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer
Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
Россия победила Чехию в матче хоккейного Евротура
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура—Шведских хоккейных игр.
Обновлено в 08:30
Экономика
Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA
В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
Обновлено в 04:55
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 07:14