Буффон: «Не считаю „ПСЖ“ фаворитом в матче с „МЮ“»Sport24.ru 07:21

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Буффон: «Не считаю „ПСЖ“ фаворитом в матче с „МЮ“»

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Армия и оружие Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

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