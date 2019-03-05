Футбол
Буффон: «МЮ пытался меня подписать, когда я выступал за „Парму“»Soccer.ru 16:44
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в юном возрасте. Когда я был мальчишкой и играл за «Парму», сэр Алекс Фергюсон внимательно следил за моими выступлениями.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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