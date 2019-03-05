Футбол

Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в «МЮ» и «Ман Сити»Чемпионат вчера в 16:33

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сказал, что несколько лет назад его хотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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Буффон: «Фергюсон следил за мной в течение двух или трех лет»

Sport24.ruвчера в 21:15

Джанлуиджи Буффон: «Было предложение от „Ман Сити“, когда они только начали строить команду. Но я остался в „Юве“»

Sports.ruвчера в 16:59

Буффон: «МЮ пытался меня подписать, когда я выступал за „Парму“»

Soccer.ruвчера в 16:44

Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в «МЮ» и «Ман Сити»

Чемпионатвчера в 16:33

Буффон: «Я мог перейти в оба клуба из Манчестера»

Бомбардир.рувчера в 17:53

Джанлуиджи Буффон: «У меня было предложение от „Манчестер Сити“, но тогда я остался в „Ювентусе“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:13

Буффон: «У меня было очень выгодное предложение от „Манчестер Сити“»

Евро-футбол.рувчера в 13:20
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Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено вчера в 21:22
Политика

США назвали условия для диалога с Россией по ДРСМД

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что приостанавливают американское участие в ДРСМД, а если через полгода ситуация не изменится, то намерены покинуть соглашение.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Минздрав разработал законопроект, предполагающий введение административной ответственности для врачей и медучреждений, если они оказывают медицинскую помощь, не соответствующую клиническим рекомендациям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл (рэпер Децл) имел врожденное заболевание сердца - гипертрофическую кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes

Обновлено вчера в 20:25
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Здоровье

С российского рынка будет изъят третий препарат с фенспиридом

Росздравнадзор сообщил об отзыве из обращения в России лекарства «Эриспирус», содержащего фенспирид.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Москвич лишился 10 миллионов рублей, которые находились на счетах в банке, деньги снял похожий на потерпевшего мужчина, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика

Клинтон решила не участвовать в следующих выборах президента США

Обновлено в 00:11
Происшествия

Годовалый ребенок умер после избиения отчимом

Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня.
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Композиты в самолете МС-21 заменят на отечественные за два года

Использующиеся при строительстве самолета МС-21 композиционные материалы заменят на отечественные аналоги за два года, рассказал генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Суд принял решение освободить Карлоса Гона под залог

Обновлено вчера в 23:15
Общество

РАН лишится части новосибирского Академгородка

Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России

Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

СКР не нашел экстремизма в словах Дмитрия Быкова о Гитлере

Следственный комитет по Санкт-Петербургу не обнаружил экстремизма в выступлении писателя Дмитрия Быкова на Дилетантских чтениях в Северной столице в конце декабря.
Обновлено в 00:16
Экономика

Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям

Менее крупные пакеты акций своим детям передали президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (2% компании отошли сыну Антону и дочери Екатерине) и крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков (он передал своему сыну Феликсу 5% "Системы" в два этапа — в июне и ноябре 2018 года), а также Александр Мамут — 3,6% акций Polymetal, которые получили его дети Николай, Петр и Эсфирь.
Обновлено в 00:03
Политика

Власти запретят хостелы в жилых домах

Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил ко второму чтению законопроект, по которому в жилых домах не должно быть ни хостелов, ни отелей.
Обновлено в 00:25
Наука

Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Первым полностью излеченным от ВИЧ человеком стал так называемый «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Ян Центер возглавил Управляющую компанию «УЗТМ-Картэкс»

Уральский экс-банкир Ян Центер возглавил управляющую компанию "УЗТМ-Картэкс".
Обновлено в 00:23
Общество

Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Обновлено вчера в 20:41
Энергетика

Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник утром снизилась на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на «черное золото».
Обновлено в 01:26
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие

Медведев призвал вывести ракеты США из Европы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Екатеринбургский директор общепита скрыла от налоговой 78,4 миллиона

Директор екатеринбургского предприятия задолжала налоговой 78, 4 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 07:09
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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