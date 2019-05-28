Экономика
Будут выпущены новые сторублевые купюрыGazeta.SPb вчера в 09:13
Демиденко отметил, что новые сторублевые купюры будут выпускаться по технологии, которую применялась в производстве двухсотрублевых купюр. Деньги будут печать на износоустойчивой бумаге и лаковым покрытием, так как такой материла медленнее приходит в негодность.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
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Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
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Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
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Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
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Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
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Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель
Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Общество
В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий
Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
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ЖКХ
За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды
В Ленобласти на четыре котельные Всеволожска прекращена подача газа. Почти все населения города, в результате, осталось без горячей воды.
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Ридли Скотт снимет приквел «Чужого»
В 2012 году Ридли Скотт снял картину "Прометей" (которую многие считают первым приквелом "Чужого", хотя сам режиссер придерживается иного мнения), а в 2017-м – "Чужой: Завет", который соединяет сюжетно "Прометея" со всей кинофраншизой.
Обновлено в 02:04
Политика
Заявлено о потере спецназом Косово важных документов на месте операции
Одно из крупнейших сербских изданий «Новости Онлайн» пишет о том, что в ходе косовской вылазки представителя полицейского спецназа Приштины «потеряли важные документы».
Обновлено в 05:17
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
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Хоккей
Рижское «Динамо» подписало шведского защитника Кристофера Берглунда
Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта со шведским защитником Кристофером Берглундом.
Обновлено в 05:10
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Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Здоровье
В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России»
XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Энергетика
«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин прокомментировал слова первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о "косяках" компании.
Обновлено в 06:54
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05