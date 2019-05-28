Экономика

Будут выпущены новые сторублевые купюрыGazeta.SPb вчера в 09:13

Демиденко отметил, что новые сторублевые купюры будут выпускаться по технологии, которую применялась в производстве двухсотрублевых купюр. Деньги будут печать на износоустойчивой бумаге и лаковым покрытием, так как такой материла медленнее приходит в негодность.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

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Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°вчера в 07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новостивчера в 07:34

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28
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На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

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Происшествия

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Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
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Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
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Политика

Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Обновлено в 07:21
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
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Происшествия

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель

Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
ЖКХ

За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды

В Ленобласти на четыре котельные Всеволожска прекращена подача газа. Почти все населения города, в результате, осталось без горячей воды.
Обновлено в 04:04
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Кино

Ридли Скотт снимет приквел «Чужого»

В 2012 году Ридли Скотт снял картину "Прометей" (которую многие считают первым приквелом "Чужого", хотя сам режиссер придерживается иного мнения), а в 2017-м – "Чужой: Завет", который соединяет сюжетно "Прометея" со всей кинофраншизой.
Обновлено в 02:04
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Политика

Заявлено о потере спецназом Косово важных документов на месте операции

Одно из крупнейших сербских изданий «Новости Онлайн» пишет о том, что в ходе косовской вылазки представителя полицейского спецназа Приштины «потеряли важные документы».
Обновлено в 05:17
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
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Происшествия

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Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Хоккей

Рижское «Динамо» подписало шведского защитника Кристофера Берглунда

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта со шведским защитником Кристофером Берглундом.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Здоровье

В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России»

XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Музыка

Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»

На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Энергетика

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин прокомментировал слова первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о "косяках" компании.
Обновлено в 06:54
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
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