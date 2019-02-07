Экономика
Будущую криптовалюту Дурова оценили почти в $30 млрдКоммерсантъ вчера в 19:26
Совокупная стоимость будущей криптовалюты Telegram к концу 2019 года может составить $29,5 млрд, сообщает The Bell. Оценка первоначальной эмиссии токенов Gram на блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON) содержится в отчете Hash Crypto Investment Bank, датированном октябрем 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты оценили стоимость будущей криптовалюты Дурова в 30 млрд долларов
Реальное времявчера в 22:04
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Авто
В России началось производство обновленного Nissan Qashqai
Обновлено в 08:13
Экономика
Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина против Грудинина
Арбитражный суд Московской области отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:18
Политика
В МИД России считают, что США уже приняли силовое решение по Венесуэле
Вашингтон прорабатывает сценарий военного вторжения на территорию Венесуэлы, решение об этом уже принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Обновлено в 04:48
Авто
Bentley отзывает в России более 200 автомобилей
Обновлено в 09:31
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили до 8 апреля
Тверской районный суд Москвы продлил на два месяца срок заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный
В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 10:16
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск
Обновлено вчера в 04:26
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Авто
LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
В распоряжение МВД РФ стали поступать первые «заряженные» версии седана Lada Vesta.
Обновлено в 09:30
Политика
Макрон отказался от выступления с Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Diplomat: Россия «частично успешно» испытала ракету «Буревестник»
Россия провела "частично успешные" испытания крылатой ракеты с ядерной боевой частью "Буревестник".
Обновлено в 11:06
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген скончался в возрасте 91 года.
Обновлено в 07:42
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Горячем Ключе ввели режим ЧС после обрушения дороги
В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дороги в результате оползня.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Происшествия
По делу Арашуковых проверят руководство СК по Карачаево-Черкесии
СК начал служебную проверку в Карачаево-Черкесии в рамках дела семьи Арашуковых, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 06:57
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных пенсий на 0,8%
В 2018 году реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,8%, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:46
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Общество
В России появятся народные дорожные инспекторы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Авто
Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России в январе
Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам продаж новых легковушек в январе 2019 года.
Обновлено в 09:41
Технологии
Роскомнадзор: Конструктивный диалог с Google налажен
Между Роскомнадзором и трансграничной интернет-корпорацией Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество, констатировали в российском ведомстве.
Обновлено в 02:44
Авто
У кроссовера Cadillac XT5 появилась версия Sport
«Спортивная» версия изначально была предусмотрена для кроссоверов Cadillac XT4 и XT6, а теперь эту практику распространили и на «среднюю» модель XT5.
Обновлено в 05:12
Технологии
«Умные очки» из экипировки «Ратник» адаптировали для обычных школ
Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из экипировки «Ратник» для общеобразовательных школ.
Обновлено в 07:43