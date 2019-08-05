Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал “Ъ” о планах на ближайшее будущее Украинская партия «Слуга народа», уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, будет главной опорой президента Владимира Зеленского, обещавшего мир на востоке Украины, а всей стране — скорые и грандиозные перемены.

с чего всё началось

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе. Однако решить эту проблему законами не получится, считает он.

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