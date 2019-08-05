Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законамиРБК вчера в 19:58
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе. Однако решить эту проблему законами не получится, считает он.
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с чего всё началось
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал “Ъ” о планах на ближайшее будущее Украинская партия «Слуга народа», уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, будет главной опорой президента Владимира Зеленского, обещавшего мир на востоке Украины, а всей стране — скорые и грандиозные перемены.Коммерсантъвчера в 14:21
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