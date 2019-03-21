Футбол
Будущий соперник сборной России разгромил ШотландиюРоссийская газета 13:16
Хозяева поля довольно неожиданно положили на обе лопатки Шотландию - 3:0. После жеребьевки шотландцы виделись одними из претендентов на выход в финальную часть.
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Кино
В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук
Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.
Обновлено в 17:36
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Кино
Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь»
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
F-35A получит «убийцу» российских C-400
Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
"В районе дома 86 по проспекту Вернадского столкнулись две иномарки - KIA и BMW", - сообщили в столичном ГИБДД, добавив, что в аварии пострадали три человека.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Интернет
В Android обнаружили опасную уязвимость
Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Стало известно, когда состоится первый полет Ил-112В
Первый полет Ил-112В будет сопровождать Ан-26 – экипаж сверит параметры работы различных систем, находясь на той же скорости и высоте, что и новый военно-транспортный самолет.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии
В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Обновлено в 17:35
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено в 18:30
Авто
Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30