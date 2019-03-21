Футбол

Будущий соперник сборной России разгромил ШотландиюРоссийская газета 13:16

Хозяева поля довольно неожиданно положили на обе лопатки Шотландию - 3:0. После жеребьевки шотландцы виделись одними из претендентов на выход в финальную часть.
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Станиславу на заметку

Российская газета16:40
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Кино

В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук

Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.
Обновлено в 17:36
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено в 00:50
Кино

Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь»

Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

F-35A получит «убийцу» российских C-400

Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

"В районе дома 86 по проспекту Вернадского столкнулись две иномарки - KIA и BMW", - сообщили в столичном ГИБДД, добавив, что в аварии пострадали три человека.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Интернет

В Android обнаружили опасную уязвимость

Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

Обновлено в 18:33
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Стало известно, когда состоится первый полет Ил-112В

Первый полет Ил-112В будет сопровождать Ан-26 – экипаж сверит параметры работы различных систем, находясь на той же скорости и высоте, что и новый военно-транспортный самолет.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Обновлено в 17:35
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено в 18:30
Авто

Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально

Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:11
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Обновлено в 15:38
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
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Михал Билек
Чешский футболист
Чешский футболист, главный тренер сборной Казахстана. Играл на позиции правого полузащитника и большую часть своей карьеры провёл в пражской «Спарте», которую после завершения карьеры футболиста тренировал с 2006 по 2008 года, а также был главным тренером сборной Чехии с 2009 по 2013 годы.
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Алекс Маклиш
Британский футболист
Шотландский футболист, тренер. Выступал на позиции центрального защитника. Родился в шотландском городе Баррхед.
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