Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие дниProstoProSport вчера в 07:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Как сообщает ANSA, будущее 51-летнего итальянского специалиста решится либо сегодня, 9 мая, либо завтра, 10 мая. В эти дни Аллегри проведет встречу с боссом туринцев Андреа Аньелли.

Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие дни

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