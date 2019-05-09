Футбол

Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие дниProstoProSport вчера в 07:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Как сообщает ANSA, будущее 51-летнего итальянского специалиста решится либо сегодня, 9 мая, либо завтра, 10 мая. В эти дни Аллегри проведет встречу с боссом туринцев Андреа Аньелли.
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ANSA: в ближайшие два дня Аллегри обсудит свое будущее с президентом «Ювентуса»

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«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четверг

Евро-футбол.ру08 мая в 11:19

«Ювентус» опроверг слухи о расставании с Аллегри

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СМИ: «Ювентус» отправит Аллегри в отставку

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Спорт-Экспресс08 мая в 17:40

Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие два дня

Чемпионатвчера в 06:59
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На тушение природных пожаров в Курганской области бросили военную авиацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам в связи с 89-м днем рождения клуба.
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Названа причина смерти Сергея Доренко

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Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
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Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Путешествия

Федор Конюхов заканчивает переход через Тихий океан

Вёсельная лодка Фёдора Конюхова заканчивает переход через Тихий океан, сын Конюхова на яхте поплыл встречать лодку отца у островов Чили, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 03:49
Общество

В Совфеде отреагировали на гибель Доренко

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
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В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Экс-посол Бабич уехал из Минска

Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск, сообщила российская дипмиссия.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Происшествия

«Интерфакс»: продюсер Mash задержан за подделку документов

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на «источник, знакомый с ходом расследования», сообщил, что 8 мая один из продюсеров Mash был задержан с поддельными документами, когда пытался получить у авиадиспетчеров Шереметьево записи переговоров пилотов сгоревшего в аэропорту Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 04:53
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Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
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Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
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Происшествия

В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля

Людей сносило потоком воды, машины «плыли» по дорогам и глохли. Один из инцидентов произошел на перекрестке улиц Чайковского и Большакова.
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Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

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Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
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В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы

Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
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ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии

Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.
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BBC уволила ведущего за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Телеведущего Дэнни Бейкера уволили с канала BBC Radio 5 Live за сравнение сына принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе.
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Финансы

Валютные интервенции ЦБ РФ возможны лишь при угрозе финансовой стабильности – эксперт

Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне валютными манипуляторами.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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