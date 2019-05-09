Футбол
Будущее Аллегри в «Ювентусе» решится в ближайшие дниProstoProSport вчера в 07:13
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Как сообщает ANSA, будущее 51-летнего итальянского специалиста решится либо сегодня, 9 мая, либо завтра, 10 мая. В эти дни Аллегри проведет встречу с боссом туринцев Андреа Аньелли.
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ANSA: в ближайшие два дня Аллегри обсудит свое будущее с президентом «Ювентуса»
Бомбардир.рувчера в 10:46
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