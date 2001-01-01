Футбол

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»Еженедельник Футбол 04:02

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба. По информации издания, к такому решению специалист пришел после обсуждения трансферной политики с президентом Старой синьоры Андреа Аньелли.
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