Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с РоссиейГазета.Ru вчера в 10:01

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast. По ее словам, избранный президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки России.

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

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