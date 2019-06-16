Футбол
«Будет ряд сюрпризов»: в Петербурге откроют фан-зону на Евро-2020Нева Спорт 04:09
Сорокин отметил, что если Россия преодолеет групповой этап чемпионата, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из стран Европы — поэтому фан-зона будет пользоваться популярностью у болельщиков. Напомним, матчи чемпионата Европы будут проходить в 12 городах 11 стран Европы.
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с чего всё началось
"Известия" пообщались с генеральным директором оргкомитета чемпионата Европы в России Алексеем Сорокиным. Он рассказал о подготовке к грядущему турниру, визах для российских болельщиков и фан-зоне в Санкт-Петербурге.Известиявчера в 17:01
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Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 21:50
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