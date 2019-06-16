«Будет ряд сюрпризов»: в Петербурге откроют фан-зону на Евро-2020Нева Спорт 04:09

"Известия" пообщались с генеральным директором оргкомитета чемпионата Европы в России Алексеем Сорокиным. Он рассказал о подготовке к грядущему турниру, визах для российских болельщиков и фан-зоне в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Сорокин отметил, что если Россия преодолеет групповой этап чемпионата, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из стран Европы — поэтому фан-зона будет пользоваться популярностью у болельщиков. Напомним, матчи чемпионата Европы будут проходить в 12 городах 11 стран Европы.

«Будет ряд сюрпризов»: в Петербурге откроют фан-зону на Евро-2020

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