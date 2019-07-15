Футбол

Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»LiveSport.ru 03:49

Локомотив — Рубин
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Футбольный специалист Александр Бубнов дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка «Локомотива» с «Рубином». Слова эксперта приводит Sportbox.ru. По словам Бубнова, «Локомотив» показал, что перед началом сезона футболисты клуба хорошо готовы физически.
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