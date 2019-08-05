Футбол
«Брюгге» приобрел вратаря «Ливерпуля» МиньолеBookmaker-ratings.ru 01:17
Миньоле с 2006 года по 2010 год выступал за «Сент-Трюйден», а летом 2010 года подписал 5-летний контракт с «Сандерлендом». Через три года Миньоле перешел в «Ливерпуль». В минувшем сезоне бельгиец провел за «Ливерпуль» 2 матча, в которых пропустил 4 мяча.
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