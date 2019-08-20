Футбол
«Брюгге» обыграл ЛАСК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионовГазета.Ru 16:53
Бельгийский "Брюгге" переиграл австрийский ЛАСК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Линце, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Ханс Ванакен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Экономика
Правительство разработало новые правила работы ломбардов
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.
Обновлено в 10:15
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить
Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.
Обновлено в 16:27
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено в 07:27
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено в 18:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Кино
Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка
Обновлено в 15:31
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика
Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе, а также ход конституционного процесса в Сирии.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд
Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.
Обновлено в 18:33
Футбол
Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Политика
Трамп заявил, что США ведут переговоры с представителями Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Футбол
Джорджевич: «Аджоев-младший спрашивал меня о правильном питании, а вечером сидел в углу и ел сникерс»
Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам.
Обновлено в 17:53