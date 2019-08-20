Бельгийский "Брюгге" переиграл австрийский ЛАСК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Линце, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Ханс Ванакен.

Экономика Правительство разработало новые правила работы ломбардов Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Происшествия Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.

Шоу-бизнес Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Макрон заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе, а также ход конституционного процесса в Сирии.

Футбол Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.

Футбол Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Футбол «Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кино Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.

Политика Трамп заявил, что США ведут переговоры с представителями Венесуэлы Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с представителями Венесуэлы на очень высоком уровне.