Футбол

«Брюгге» — «Атлетико» М. Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года
LiveSport.ru
вчера в 07:49

Брюгге — Атлетико
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Ян Брейдел
20′
Франсиско Монтеро
48′
Сауль Ньигес
Стефано Денсвил
56′
57′
Диего Годин
60′
Желсон Мартинш
Анхель Корреа
61′
Тома Лемар
Витоло
68′
Томас Парти
Никола Калинич
Сириль Нгонж
Луан Перес Петрони
69′
Лоис Опенда
Сибе Схрийверс
74′
Софьян Амрабат
76′
Ханс Ванакен
Матс Ритс
90′+1′
В группе A «Брюгге» побеждало лишь один раз — «Монако» на выезде со счетом 0-4. Также команда из Бельгии трижды проигрывала и один матч завершила с ничейным счетом. Все прогнозы на футбол Дома бельгийцы хоть ни разу и не выиграли, но вот пропустили всего 2 мяча.
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