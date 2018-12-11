Футбол
«Брюгге» — «Атлетико» М. Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года
«Брюгге» — «Атлетико» М. Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 годаLiveSport.ru10 декабря в 07:49
|20′
Франсиско Монтеро
|48′
Сауль Ньигес
Стефано Денсвил
|56′
|57′
Диего Годин
|60′
Желсон Мартинш
Анхель Корреа
|61′
Тома Лемар
Витоло
|68′
Томас Парти
Никола Калинич
Сириль Нгонж
Луан Перес Петрони
|69′
Лоис Опенда
Сибе Схрийверс
|74′
Софьян Амрабат
|76′
Ханс Ванакен
Матс Ритс
|90′+1′
|44%
|Владение мячом
|56%
|72%
|Процент точных передач
|80%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|8
|9
|Отборы
|17
|13
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Брюгге
Расстановка 3‑5‑2
22
Хорват
5
Пулан
44
Мехеле
24
Денсвил
6
Амрабат
25
Вормер
18
Накамба
26
Ритс
4
Перес
16
Схрийверс
7
Уэсли Мораес
13
Облак
4
Арьяс
2
Годин
35
Монтеро
8
Сауль
9
Калинич
14
Эрнандес
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
23
Витоло
Атлетико
Расстановка 4‑3‑3
В группе A «Брюгге» побеждало лишь один раз — «Монако» на выезде со счетом 0-4. Также команда из Бельгии трижды проигрывала и один матч завершила с ничейным счетом. Все прогнозы на футбол Дома бельгийцы хоть ни разу и не выиграли, но вот пропустили всего 2 мяча.
LiveSport.ru10 декабря в 07:49
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Евро-футбол.ру10 декабря в 19:36
«Брюгге» — «Атлетико» М. Прогноз на матч 6 тура группы A Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года
LiveSport.ru10 декабря в 07:49
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