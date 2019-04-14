Футбол
Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»Матч ТВ 05:23
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс». Матч в Испании обслужит бригада немецких судей во главе с Феликсом Брыхом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
Политика
Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины»
В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Игры
В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:18
Интернет
Google рассказала, как передаёт полиции геоданные пользователей
В рамках расследования полиция может отправить запрос в компанию Google, по которому та предоставит им необходимые геоданные.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы
В Непалу в аэропорту возле города Лукла самолет во время взлета столкнулся с двумя вертолетами, передает Nepali Times.
Обновлено в 02:30
Общество
Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники
В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro получил новую версию MIUI 10
Компания Redmi опубликовала новую прошивку за версией MIUI 10.2.8.0.PFGINXM для своего флагмана Redmi Note Pro, размер которой составляет около 300 МБ.
Обновлено в 03:18
Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Футбол
Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»
Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Происшествия
Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах
Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Перми потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Обновлено в 04:09
Политика
Порошенко поставил Зеленскому ультиматум по дебатам
Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу" заявил, что действующий глава государства готов придти на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах со своим соперником актером Владимиром Зеленским и 14 и 19 апреля.
Обновлено в 05:28
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра
Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено 11 апреля в 08:04
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
МЧС рекомендовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
В МЧС отметили, что чаще всего причиной пожара на кухне становится воспламенившийся жир, который можно потушить с помощью обычного стирального порошка или земли из горшков с цветами.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08