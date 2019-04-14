Футбол

Брых рассудит «Барселону» и «МЮ» на «Камп Ноу»Матч ТВ 05:23

Ювентус — Аякс
16 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» — «Аякс». Матч в Испании обслужит бригада немецких судей во главе с Феликсом Брыхом.
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Брых обслужит матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «МЮ»

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Брих рассудит «Барселону» и «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
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